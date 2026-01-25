Один простой предмет решает эту проблему без химии, порошков и ароматизаторов, сообщает TikTok Irysik3076. Его не рекламируют производители бытовых средств, но он давно работает в обычных домах.

Для чего ставить туалетную бумагу в холодильник?

Туалетная бумага работает как абсорбент. Она быстро впитывает влагу, а вместе с ней – частицы запахов. В замкнутом пространстве холодильника это имеет решающее значение.

Бумага поглощает избыточную влагу, которая чаще всего появляется из-за овощей, открытые блюда, кастрюли без крышек.

Меньше влаги – меньше условий для "застоя" запахов. Лучше всего в этом методе то, что туалетная бумага не маскирует аромат, а именно нейтрализует его. В отличие от ароматизаторов, бумага ничего не добавляет – только забирает лишнее. Также это полностью безопасно.

Бумагу удобно менять. Один рулон "работает" 2 – 3 недели, после чего его просто заменяют на новый. Никаких сложных инструкций и дополнительных расходов.

Что еще стоит поставить в холодильник?

Если запахи появляются часто, можно дополнительно использовать открытый контейнер с содой или покрошенный активированный уголь, пишет The Spruce. Они также работают как нейтрализаторы, но требуют отдельной посуды.

Для уменьшения влаги помогает еще стоит использовать бумажное полотенце. Лучше всего это работать в контейнере с овощами. Это снижает образование конденсата и продлевает свежесть продуктов.

Какие советы пригодятся?