Микробы, аллергены и другие возбудители, приводящие к аллергиям, чиханию, кашлю, а иногда даже к тошноте, могут прятаться прямо на виду – даже если вам кажется, что вы тщательно убираете каждую неделю, пишет Real Simple.

Какие вещи в доме нужно чистить чаще?

Кухонная раковина

Исследования показывают, что почти 45% раковин в быту имеют положительный результат на колиформные бактерии – в них входят такие опасные возбудители, как сальмонелла и кишечная палочка.

И именно раковина и средства для уборки известны как наиболее загрязненные места во всем доме. И если вы привыкли просто чистить раковину кухонной губкой с небольшим количеством моющего средства, этого недостаточно. Оказывается, на ваших губках также живет немало микробов, поэтому вместо этого стоит для чистки использовать дезинфицирующее средство, или разведенный отбеливатель.

Система вентиляции

Когда в последний раз вы проверяли, насколько грязная вентиляция в вашем доме? В какой-то момент она не может работать как следует из-за накопления пыли, грязи, а в кухне часто еще и жира.

Съемные фильтры нужно не только регулярно чистить, но и заменять.

Жалюзи и шторы

Ткань – это подлый источник жира, микробов и аллергенов, ведь часто шторы, висящие на окнах, имеют чистый вид. В то же время они скрывают в себе перхоть, пыль, остатки шерсти домашних животных и клетки отмершей кожи.

Чистить жалюзи нужно каждую неделю, а вот стирать шторы лучше раз в квартал.

Матрас

Еженедельной замены постельного белья просто недостаточно – и ваш матрас на самом деле может быть невероятно грязным. Учитывайте, что человек каждый день теряет около 500 000 000 клеток кожи, и когда вы спите, значительная часть из них оказывается и на матрасе. Кроме того, нельзя забывать о поте, который со временем образует неприятные желтые пятна.

Гараж

Если говорится о частном доме, который соединен с гаражом, то качество воздуха в нем очень сильно влияет на воздух в жилой части дома. И для того, чтобы избежать лишних аллергий, даже в гараже нужно регулярно убирать с пылесосом.

