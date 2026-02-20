Когда говорится об инвазивных растениях, большинство людей представляют себе сорняки. Впрочем, список таких культур значительно шире и включает также и некоторые растения, что совсем не выглядят вредными, пишет Southern Living.
Интересно Возле моркови всегда сажайте только эти 7 растений: соберете рекордный урожай
Какие растения могут быстро захватить сад?
Глициния
Это невероятно популярная древесная лиана – она радует садоводов и красивыми цветами, и невероятным ароматом. Впрочем, также глициния чрезвычайно выносливая и вьющаяся, а также очень долго живет. Это означает, что она легко растет на стенах домов, распространяется на другие растения и создает немало хаоса, если ее не контролировать.
Но это не причина никогда не высаживать глицинию – вместо этого нужно только тщательно ее контролировать, чтобы она не захватила весь двор.
Английский плющ
Это растение во многих регионах считается инвазивным и вызывает немалые проблемы. Ее ценят именно за способность быстро покрывать большие участки земли, но эта лиана также прекрасно растет вверх.
Благодаря цепким воздушным корешкам она быстро захватывает заборы, стены крыши и деревья – и последние может даже убить, пишет The Spruce.
Английский плющ может быстро захватить двор / Фото Pexels
Кампсис
Кампсис – это очень красивые лианы, которые садоводы также ценят и из-за оранжевых ярких цветов. Но эта древесная лиана также довольно быстро разрастается до больших размеров и ловко пробирается по любым опорным поверхностям вверх.
Виноград девичий пятилисточковый
Это морозостойкая лиана, которую очень часто используют для живой изгороди. И этот виноград действительно имеет невероятный вид – впрочем, если не следить за его ростом, он довольно быстро захватывает не только заборы, но и сооружения рядом, заполоняя собой все пространство.
Сладкий осенний клематис
Эта листопадная лиана считается высокой и "энергичной" – а это значит, что растет она очень быстро. Если не обрезать клематис вовремя, вы не успеете и моргнуть, как растение превратится во вредителя.
Какие еще лайфхаки следует знать дачникам?
Во время высадки моркови следует обратить внимание на соседей этого растения – у нее нужно высадить несколько компаньонов, чтобы улучшить вкус и рост корнеплода.
А вот розы в саду в феврале требуют особого ухода: выполните одно задание, иначе цветения летом можете не дождаться.