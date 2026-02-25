Многие дачники допускают простую и понятную ошибку: во время ухода за яблонями они думают только о дренаже почвы, обработке и обрезке – но забывают о том, что растения рядом с деревьями также влияют на их урожайность, пишет Martha Stewart.

Что посадить возле яблонь?

Клевер

Клевер прекрасно растет под яблонями, и не только создаст яркий покров почвы, но и даст немало пользы. Он поглощает азот из воздуха и добавляет его в почву – а это затем повышает плодородие яблонь и устраняет потребность в синтетических удобрениях, пишет Better Homes&Gardens.

Кроме того, клевер хорошо удерживает влагу и подавляет рост сорняков. Еще одно преимущество – во время цветения растение привлекает насекомых-опылителей.



Клевер притягивает опылителей в сад / Фото Pexels

Петрушка

Далеко не все дачники рассматривают вариант посадки петрушки прямо под яблоней – а зря. Цветы петрушки, обычно появляются на второй год, привлекают хищных насекомых, борющихся с вредителями на яблонях – в частности с яблоневой молью.

Тысячелистник

Обычный тысячелистник, который большинство людей считают чисто полевым цветком, можно использовать не только для привлечения опылителей к яблоням. Он также притягивает божьих коровок и других полезных хищников, сдерживающих вредителей на деревьях. Также глубокие корни растения приносит полезные вещества на поверхность и разрыхляет почву.

Бархатцы

Бархатцы – это цветы-спасители, и им точно должно найтись место и в саду, и на огороде. Они притягивают насекомых-хищников, уничтожающих вредителей, а своим запахом отпугивают тлю.



Бархатцы стоит посадить в саду / Фото Pexels

Настурции

Эти цветы выступают как "ловушка" – тля не будет садиться на яблоню, зато могут оккупировать эти цветы. Как и бархатцы, они маскируют запах деревьев от вредителей, и им труднее отыскать их.

Что еще следует знать дачникам?