Морковь – это тот овощ, что точно должен расти на каждом огороде, пишет The Spruce. Она проста в выращивании, не требует очень много усилий, а благодаря удачному соседству на грядке вашему урожаю будут завидовать все.

Какие растения высадить рядом с морковью?

Лук

Первый вариант, который следует рассмотреть – это лук, по крайней мере из-за того, что он может отпугивать различных вредителей. В том числе и тех, что угрожают моркови – морковную муху. Оба растения – это корнеплоды, но они не будут конкурировать за питательные вещества или пространство, ведь требуют различных элементов.

Бархатцы

Не все огородники сажают цветы на участке, но многие уже знают: бархатцы – это не обычные цветы. Без них на огороде, если вы хотите получить хороший урожай и отогнать вредителей, просто не обойтись.

Соседство с бархатцами может сделать морковь и слаще, и вообще вкуснее, ведь они увеличивают содержание сахара и каротиноидов в корнеплоде. Также цветы отпугивают морковных мух.

Перец

Морковь – это именно то растение, которое в летнюю жару отчаянно нуждается в тени, и листья болгарского перца могут ее обеспечить. Отношения между этими культурами взаимовыгодные: морковь разрыхляет почву, чтобы перец мог лучше укореняться.

Орегано

Выращивание собственных специй и трав – это отличный способ обеспечить свежие ингредиенты на кухне. И несмотря на то, что людям пикантный аромат орегано обычно очень нравится, насекомые имеют совсем другое мнение.

Редис

Семена моркови часто плохо прорастают в случае, когда почва высыхает и образует твердую корку на поверхности. Впрочем, если посадить рядом редиску, что прорастает за считанные дни, она быстро разрыхлит почву и создаст для моркови гораздо лучшие условия, пишет Better Homes&Gardens.

Свекла

Морковь и свекла имеют достаточно схожие потребности, а также обе культуры являются морозостойкими – поэтому именно это делает их идеальным выбором для выращивания вместе. Эти растения также прекрасно сохраняются в погребе месяцами.

Помидоры

Из-за компактного размера моркови ее достаточно легко высадить вокруг основы высших сортов помидоров. Так вы заполните пустое пространство в саду, а также повысите урожайность растений. Помидоры создадут тень для моркови, немного продлив срок ее роста, а сама морковь разрыхлит почву для помидоров.

