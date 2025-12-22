Резкий запах исчезнет за минуту: вот чем отмыть руки от лука
- Избавиться от запаха лука с рук можно, потерев их об нержавеющую сталь под холодной водой или используя лимонный сок или уксус.
- Использование отшелушивающего скраба, пищевой соды или зубной пасты также поможет удалить неприятный запах.
Довольно распространенной проблемой хозяек на кухне является плохой запах рук от лука. Овощ имеет резкий запах, который остается на руках и не выводится даже после нескольких раз мытья рук.
В луке содержатся соединения серы, которые связываются с естественными жирами на коже, поэтому из-за этого запах становится устойчивым, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Как вывести запах лука с рук?
Шеф-повар Жанна Страут рассказала, что избавиться от запаха можно благодаря нейтрализации серы. Женщина назвала несколько способов, которые действительно являются действенными. Сначала надо вымыть руки прохладной водой, а потом воспользоваться одним из предложенных лайфхаков.
Нержавеющая сталь
Этот способ является самым простым. Нержавейка способна нейтрализовать запах серы на руках. Нужно лишь потереть руки о поверхность нержавеющей стали под проточной холодной водой, чтобы запах перешел с кожи на металл. Подойдет даже обычный край металлической раковины.
Уксус или лимонный сок
Кислота эффективно расщепляет соединения серы. Нужно небольшое количество лимонного сока втирать в руки в течение 15 секунд, а потом смыть прохладной водой. Вместо лимонного сока подойдет уксус. Им надо сбрызнуть руки, легко потереть и смыть.
Эти лайфхаки помогут отмыть запах лука / Фото Freepik
Отшелушивающий скраб
Скраб легко полирует кожу и помогает удалить масла, к которым вцепился запах лука. Вместо скраба может быть пищевая сода, крупная соль или даже кофейная гуща. Потрите им руки, а потом помойте с мылом, чтобы расщепить жир и позволить запаху исчезнуть.
Зубная паста
В зубной пасте содержатся легкие абразивы, которые нейтрализуют запахи, поэтому она способна легко вывести неприятный аромат от лука. Достаточно лишь нанести определенное количество пасты на руки, немного потереть, а потом смыть водой.
К слову, пищевая сода может нейтрализовать плохие запахи в доме, захватывая молекулы, которые их вызывают, пишет City Magazine. Соду можно использовать с эфирными маслами для создания натурального освежителя воздуха или для стирки для дополнительного аромата.
Какие еще есть интересные лайфхаки?
