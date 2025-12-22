Різкий запах зникне за хвилину: ось чим відмити руки від цибулі

Доволі поширеною проблемою господинь на кухні є поганий запах рук від цибулі. Овоч має різкий запах, який залишається на руках і не виводиться навіть після кількох разів миття рук.

У цибулі містяться сполуки сірки, які зв’язуються з природними жирами на шкірі, тож через це запах стає стійким, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як вивести запах цибулі з рук?

Шеф-кухарка Жанна Страут розповіла, що позбутися запаху можна завдяки нейтралізації сірки. Жінка назвала кілька способів, які справді є дієвими. Спочатку треба вимити руки прохолодною водою, а тоді скористатися одним із запропонованих лайфхаків.

Нержавіюча сталь

Цей спосіб є найпростішим. Нержавійка здатна нейтралізувати запах сірки на руках. Потрібно лише потерти руки об поверхню нержавіючої сталі під проточною холодною водою, щоб запах перейшов зі шкіри на метал. Підійде навіть звичайний край металевої раковини.

Оцет чи лимонний сік

Кислота ефективно розщеплює сполуки сірки. Потрібно невелику кількість лимонного соку втирати в руки впродовж 15 секунд, а тоді змити прохолодною водою. Замість лимонного соку підійде оцет. Ним треба збризнути руки, легко потерти й змити.



Ці лайфхаки допоможуть відмити запах цибулі / Фото Freepik

Відлущувальний скраб

Скраб легко полірує шкіру й допомагає видалити олії, до яких вчепився запах цибулі. Замість скрабу може бути харчова сода, крупна сіль чи навіть кавова гуща. Потріть ним руки, а тоді помийте з милом, щоб розщепити жир й дозволити запаху зникнути.

Зубна паста

У зубній пасті містяться легкі абразиви, які нейтралізують запахи, тож вона здатна легко вивести неприємний аромат від цибулі. Достатньо лише нанести певну кількість пасти на руки, трішки потерти, а тоді змити водою.

