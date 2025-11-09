Немногие люди догадываются осенью положить на подоконник блюдечко с солью – и зря. Ведь это может оказаться чрезвычайно полезным для дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем ставить соль на подоконник?

С наступлением зимних холодов и осенней влаги специалисты советуют ставить миску с солью на подоконник – и этот простой и дешевый продукт может оказаться просто решающим для решения одной из самых больших проблем этого времени года – конденсата.

С наступлением холодов конденсат становится все большей проблемой – и если с ним ничего не делать, в конце концов он приведет к тому, что в дом проникнет плесень. Впрочем, обычная миска соли может существенно уменьшить образование конденсата – ведь соль может впитывать в себя лишнюю влагу.

Соль будет действовать как естественный и достаточно эффективный поглотитель влаги – а чем меньше влаги в воздухе, то меньше вероятность образования конденсата, когда эта влага соприкасается с холодным оконным стеклом, пишет Homes & Gardens.

Это очень простой трюк, не требующий никаких усилий, но может принести немало пользы. Главное – время от времени заменять соль. Ее также можно просушить в духовой печи, чтобы использовать снова. Количество соли, которую нужно будет использовать, зависит от размера окна, рядом с которым вы размещаете соль. Поэтому чем больше окно, тем больше соли понадобится.

А когда соль станет влажной и начнет слипаться, ее уже нужно будет заменить.

Что еще нужно сделать осенью?