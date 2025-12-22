В луке содержатся соединения серы, которые связываются с естественными жирами на коже, поэтому из-за этого запах становится устойчивым, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как вывести запах лука с рук?

Шеф-повар Жанна Страут рассказала, что избавиться от запаха можно благодаря нейтрализации серы. Женщина назвала несколько способов, которые действительно являются действенными. Сначала надо вымыть руки прохладной водой, а потом воспользоваться одним из предложенных лайфхаков.

Нержавеющая сталь

Этот способ является самым простым. Нержавейка способна нейтрализовать запах серы на руках. Нужно лишь потереть руки о поверхность нержавеющей стали под проточной холодной водой, чтобы запах перешел с кожи на металл. Подойдет даже обычный край металлической раковины.

Уксус или лимонный сок

Кислота эффективно расщепляет соединения серы. Нужно небольшое количество лимонного сока втирать в руки в течение 15 секунд, а потом смыть прохладной водой. Вместо лимонного сока подойдет уксус. Им надо сбрызнуть руки, легко потереть и смыть.



Эти лайфхаки помогут отмыть запах лука / Фото Freepik

Отшелушивающий скраб

Скраб легко полирует кожу и помогает удалить масла, к которым вцепился запах лука. Вместо скраба может быть пищевая сода, крупная соль или даже кофейная гуща. Потрите им руки, а потом помойте с мылом, чтобы расщепить жир и позволить запаху исчезнуть.

Зубная паста

В зубной пасте содержатся легкие абразивы, которые нейтрализуют запахи, поэтому она способна легко вывести неприятный аромат от лука. Достаточно лишь нанести определенное количество пасты на руки, немного потереть, а потом смыть водой.

