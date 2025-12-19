Многие даже не задумываются над чисткой и уходом за разделочной доской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И именно это становится причиной того, что доска начинает трескаться, а внутри появляется плесень.
Как правильно чистить разделочную доску?
Для того, чтобы ваша разделочная доска долго оставалась чистой и свободной от микробов, следует знать, как правильно ее чистить – и обычной воды обычно бывает недостаточно. А в некоторых случаях она может быть даже губительной.
Прежде всего нужно разобраться с тем, насколько часто следует мыть доски. Советуют чистить их после каждого использования, но ежемесячно нужно проводить тщательную дезинфекцию и смазку маслом, чтобы обеспечить более долговременный уход. Но если доска используется достаточно часто. тогда стоит смазывать маслом даже чаще – каждые две недели.
Первый способ: средство для мытья посуды
Первое правило, которое нужно запомнить – никогда нельзя мыть деревянную разделочную доску в посудомойке, ведь вода может привести к растрескиванию и деформации дерева. А потом эти маленькие, на первый взгляд незаметные трещины приводят к появлению микробов и бактерий, которые потенциально могут вызвать пищевые отравления.
Зато после каждого использования следует чистить разделочную доску вручную с использованием моющего средства. Промойте доску горячей водой, а потом нанесите средство для мытья посуды и потрите губкой или щеткой для посуды.
После очистки обеих сторон доски, высушите ее чистой тканью или бумажным полотенцем. Перед тем как убирать доску, дайте ей высохнуть на воздухе.
Второй способ: использование отбеливателя
Если разделочная доска использовалась для нарезки сырого мяса или рыбы, отбеливатель поможет уничтожить все бактерии на ней. Сначала нужно помыть доску средством для мытья посуды, а затем развести в воде одну ложку хлорного отбеливателя и погрузить в эту смесь доску.
Дайте отбеливателю подействовать несколько минут, чтобы он успел уничтожить все бактерии в доске.
После этого промойте доску водой и еще раз помойте с моющим средством, а потом высушите.
Третий способ: использование лимона
Раз в месяц не помешает чистить разделочные доски с лимоном и солью – это отличный способ поддерживать не только чистоту, но и хороший вид доски. Прежде всего ее нужно посыпать крупной солью, а потом разрезать лимон пополам. После этого положите его срезанной стороной вниз и трите по доске небольшими кругами.
Это поможет не только осветлить и очистить дерево, но и избавиться от неприятных запахов, что со временем непременно въедаются в дерево.
