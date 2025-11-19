Укр Рус
19 ноября, 19:03
Батареи будут обогревать дом едва ли не вдвое эффективнее: сделайте эти 3 вещи

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Повысить эффективность батарей можно с помощью изоляции стены за ними, используя экран из фольги.
  • Искусственная циркуляция воздуха с помощью вентилятора поможет быстрее распространить теплый воздух по помещению.

С наступлением холодов в доме может быть не так уютно, как хотелось бы – и даже после начала сезона отопления. Но несколько лайфхаков помогут повысить температуру в квартире на несколько градусов.

Многие люди переживают из-за коммунальных платежей за отопление, а также за температуру дома. К счастью, можно легко повысить эффективность батарей всего несколькими несложными трюками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как повысить эффективность батарей?

Изоляция стены за батареей

Этот простой способ был известен еще бабушкам, но он работает до сих пор и помогает повысить температуру в помещении на несколько градусов. Когда разница в температурах между стеной и батареей достаточно высока, это может привести к тому, что тепло будет тратиться на обогрев этой стены, а не дома.

Чаще всего за батареей устанавливают экран из фольги – он может не только снизить потерю тепла, но и помочь повысить температуру, пишет The Guardian.

Искусственная циркуляция воздуха

Если вам кажется, что вентилятор нужен только летом, вы ошибаетесь. Установите его возле батареи, чтобы быстрее распространить теплый воздух по помещению – и заметите, что совсем скоро в доме станет значительно теплее.

Уберите с батареи лишние вещи

Прежде всего батареи очень важно регулярно протирать от пыли – ведь он может поглощать часть тепла и мешать батареям греться как следует. Во-вторых, не стоит ничего хранить на батареях, а также сушить на них одежду.

