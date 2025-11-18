Чтобы дом всегда оставался чистым, рекомендуем обратить внимание на 5 правил, которые помогут сохранить пол без грязи, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Как сохранить пол чистым?
Заботьтесь о чистых лапах домашних любимцев
Протирайте лапы собакам сразу после возвращения с прогулки. Также всегда снимайте обувь сразу у порога и не ходите в кроссовках или сапогах по дому. Это правило поможет не допустить, чтобы пыль и грязь распространились по всем комнатам.
Двойной ковровый барьер
Поставьте один коврик перед дверью, а другой – уже в коридоре. Первый соберет грубую грязь, а второй – задержит мелкую пыль. Благодаря двум коврикам количество следов на полу станет меньше.
Убирайте пятна сразу
Свежее пятно на полу протирайте сразу, а не ждите дня, когда будете мыть пол во всех комнатах. Кофе, сыр или жир очень быстро въедаются в покрытие, а потом превратят протирание в сложный процесс. Выделите несколько секунд, чтобы проблема исчезла без усилий.
Пятна на кухне протирайте сразу / Фото Freepik
Защитите проходные зоны
В коридоре, в проходах между комнатами или место возле дивана – собирают больше всего пыли. Положите там дорожки или небольшие коврики, которые соберут пыль и не дадут ей возможности больше распространяться.
Ешьте только на кухне
Употребляйте пищу только на кухне, поскольку прием пищи в спальне или гостиной загрязнит ковер и пол крошками, которые потом повсюду разносятся.
Эксперты говорят, что пол лучше мыть теплой водой. Горячая может оставить липкость, а холодная плохо справляется со стойкой грязью.
К слову, прилипание тапок к полу может быть вызвано избытком моющего средства, мытьем грязной водой или тряпкой, рассказали 24 Каналу "Чистота". Чтобы избежать липкости, следует правильно дозировать средство, ополаскивать чистой водой, использовать чистые материалы и придерживаться рекомендаций для типа покрытия.
Как вернуть ковру свежий запах?
Для очистки ковра используйте пищевую соду, которая поглощает запахи и расщепляет жиры. Это бюджетное средство, которое можно применять при любой необходимости.
Посыпьте соду на ковер на ночь, а утром пропылесосьте для свежего запаха и мягкости.