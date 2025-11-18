Чтобы дом всегда оставался чистым, рекомендуем обратить внимание на 5 правил, которые помогут сохранить пол без грязи, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как сохранить пол чистым?

Заботьтесь о чистых лапах домашних любимцев

Протирайте лапы собакам сразу после возвращения с прогулки. Также всегда снимайте обувь сразу у порога и не ходите в кроссовках или сапогах по дому. Это правило поможет не допустить, чтобы пыль и грязь распространились по всем комнатам.

Двойной ковровый барьер

Поставьте один коврик перед дверью, а другой – уже в коридоре. Первый соберет грубую грязь, а второй – задержит мелкую пыль. Благодаря двум коврикам количество следов на полу станет меньше.

Убирайте пятна сразу

Свежее пятно на полу протирайте сразу, а не ждите дня, когда будете мыть пол во всех комнатах. Кофе, сыр или жир очень быстро въедаются в покрытие, а потом превратят протирание в сложный процесс. Выделите несколько секунд, чтобы проблема исчезла без усилий.



Пятна на кухне протирайте сразу / Фото Freepik

Защитите проходные зоны

В коридоре, в проходах между комнатами или место возле дивана – собирают больше всего пыли. Положите там дорожки или небольшие коврики, которые соберут пыль и не дадут ей возможности больше распространяться.

Ешьте только на кухне

Употребляйте пищу только на кухне, поскольку прием пищи в спальне или гостиной загрязнит ковер и пол крошками, которые потом повсюду разносятся.

Эксперты говорят, что пол лучше мыть теплой водой. Горячая может оставить липкость, а холодная плохо справляется со стойкой грязью.

К слову, прилипание тапок к полу может быть вызвано избытком моющего средства, мытьем грязной водой или тряпкой, рассказали 24 Каналу "Чистота". Чтобы избежать липкости, следует правильно дозировать средство, ополаскивать чистой водой, использовать чистые материалы и придерживаться рекомендаций для типа покрытия.

