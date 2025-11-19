Многие люди переживают из-за коммунальных платежей за отопление, а также за температуру дома. К счастью, можно легко повысить эффективность батарей всего несколькими несложными трюками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как повысить эффективность батарей?

Изоляция стены за батареей

Этот простой способ был известен еще бабушкам, но он работает до сих пор и помогает повысить температуру в помещении на несколько градусов. Когда разница в температурах между стеной и батареей достаточно высока, это может привести к тому, что тепло будет тратиться на обогрев этой стены, а не дома.

Чаще всего за батареей устанавливают экран из фольги – он может не только снизить потерю тепла, но и помочь повысить температуру, пишет The Guardian.

Искусственная циркуляция воздуха

Если вам кажется, что вентилятор нужен только летом, вы ошибаетесь. Установите его возле батареи, чтобы быстрее распространить теплый воздух по помещению – и заметите, что совсем скоро в доме станет значительно теплее.

Уберите с батареи лишние вещи

Прежде всего батареи очень важно регулярно протирать от пыли – ведь он может поглощать часть тепла и мешать батареям греться как следует. Во-вторых, не стоит ничего хранить на батареях, а также сушить на них одежду.

