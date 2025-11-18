Тараканы – это крайне нежелательные насекомые, которые знакомы всем. Они имеют плоское тело, покрытое твердой оболочкой, информирует 24 Канал со ссылкой на Gardenowo. Их размер и форма колеблются в пределах нескольких сантиметров, чаще всего они коричневые или черные.

Какие есть методы борьбы с тараканами?

Присутствие тараканов в доме – неприятная проблема, которая существенно влияет на гигиену и здоровье. Использование липких ловушек является эффективным методом борьбы с тараканами. Это безопасный и неинвазивный метод, который не требует использования химикатов.

От этих насекомых следует избавиться как можно скорее / Фото unsplash

Натуральные репелленты, такие как эфирные масла перечной мяты, эвкалипта и лимона, известны своими свойствами отпугивания тараканов. Несколько капель масла в местах, где часто бывают насекомые, могут эффективно отпугнуть их.

Уксус, разведенный водой, является еще одним природным репеллентом от тараканов. Просто распылите его на поверхности, где видели этих незваных гостей. Однако этот метод может вызвать сильный неприятный запах в доме.

Еще один способ – поставить миску с алкоголем, лучше всего с пивом. Важно создать удобный доступ, чтобы насекомые могли попасть внутрь.

Как найти гнездо тараканов?

Чтобы найти гнездо тараканов, ищите темные, влажные и теплые места, пишет Rentokil. Тараканы предпочитают кухни и ванные комнаты. Проверьте зоны вокруг раковин, труб, холодильников, плит и любые трещины в стенах и полах.

Обратите внимание на помет (мелкие черные точки), экссудат и характерный неприятный запах – это основные признаки их присутствия.

