Батареї обігріватимуть дім чи не вдвічі ефективніше: зробіть ці 3 речі
19 листопада, 19:03
Батареї обігріватимуть дім чи не вдвічі ефективніше: зробіть ці 3 речі

Марина Блохіна

З настанням холодів в домі може бути не так затишно, як хотілося б – і навіть після початку сезону опалення. Та кілька лайфхаків допоможуть підвищити температуру у квартирі на кілька градусів.

Чимало людей переймаються через комунальні платежі за опалення, а також за температуру вдома. На щастя, можна легко підвищити ефективність батарей всього кількома нескладними трюками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express

Як підвищити ефективність батарей?

Ізоляція стіни за батареєю

Цей простий спосіб був відомий ще бабусям, але він працює і досі й допомагає підвищити температуру в приміщенні на кілька градусів. Коли різниця у температурах між стіною та батареєю досить висока, це може призвести до того, що тепло витрачатиметься на обігрів цієї стіни, а не оселі. 

Найчастіше за батареєю встановлюють екран з фольги – він може не тільки знизити втрату тепла, але й допомогти підвищити температуру, пише The Guardian

Штучна циркуляція повітря

Якщо вам здається, що вентилятор потрібний тільки влітку, ви помиляєтеся. Встановіть його біля батареї, аби швидше поширити тепле повітря по приміщенню – і помітите, що зовсім скоро у домі стане значно тепліше. 

Заберіть з батареї зайві речі

Передусім батареї дуже важливо регулярно протирати від пилу – адже він може поглинати частину тепла та заважати батареям грітися як слід. По друге, не варто нічого зберігати на батареях, а також сушити на них одяг. 

Які ще лайфхаки для дому варто знати?

