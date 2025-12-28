Фольга работает по законам физики, поэтому ответ на этот вопрос является однозначным, информирует 24 Канал со ссылкой на Onet. Поэтому важно понимать эту специфику, чтобы не испортить блюда собственными руками.

Какой стороной стелить фольгу на противень?

Согласно инструкции, блестящая сторона фольги лучше отражает тепло, а матовая – лучше его поглощает. Поэтому здесь определяющим является то, что именно вы планируете приготовить.

Как правильно использовать фольгу / Фото Unsplash

Когда фольгу стелют для запекания мяса, рыбы или овощей, лучше класть ее блестящей стороной внутрь. Такой трюк поможет уменьшить потерю влаги. Блюдо пропечется более равномерно – как раз то, что нужно в этом случае.

Еще фольга может использоваться как подложка на противень. В этой ситуации стороны уже не имеют значения. Здесь она выполняет роль барьера, а не инструмента теплопередачи. Если блюдо должно получиться с корочкой, матовую сторону лучше всего оставить сверху.

Какая самая большая ошибка при использовании фольги?

Не стоит плотно заворачивать фольгу там, где нужна циркуляция воздуха, пишет Martha Stewart. Тогда блюдо не будет запекаться, а "преть".

Еда может получиться вкусной, но сама технология будет больше похожа на тушение. Часто это не тот результат, которого добиваются хозяйки.

