Загрязненный слив – это проблема, с которой встречается каждый. Какой эффективный метод очень быстро от нее избавиться – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wprost.

Читайте также Ваши окна больше не будут запотевать: попробуйте этот действенный лайфхак

Как легко почистить слив?

Сода и уксус – замечательные средства, но они могут быть не такими действенными против жировых отложений. Не надо паниковать, надо просто добавить еще один простой ингредиент – моющее средство.

Ваш слив будет работать на все 100% / Фото Freepik

Сначала надо засыпать соду и подождать несколько минут, пока она осядет максимально глубоко. Далее заливаем уксус и ждем 2 минуты, чтобы закончилась реакция.

Теперь заливаем большое количество моющего средства – по меньшей мере 200 миллилитров. Оно растворит жировые остатки.

До речі, знайти корисні речі для прибирання за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для чищення, меблі і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Осталось промыть большим количеством теплой воды – и готово. Грязь в сливе больше вас не будет беспокоить.

Как часто надо прочищать слив?

Превентивный уход всегда лучше решения проблемы. Лучше чистить слив по крайней мере один раз в две недели, советует Onet.

Этого времени недостаточно для больших накоплений жира и остатков грязи. Поэтому, вам удастся легко поддерживать чистоту слива.

Какие еще лайфхаки пригодятся?