Конденсат на кухне – это проблема, которая касается абсолютно всех. Чтобы зимний период не подарил неприятные сюрпризы, 24 Канал предлагает воспользоваться действенными подсказками от Morele.

Как избавиться от конденсата на кухне?

Конденсат скапливается тогда, когда пар от приготовления пищи оседает на холодных поверхностях. Зимой это особенно актуально из-за перепада температур.

Конденсат – скрытая угроза для вашей кухни / Фото Pixabay

Бороться с этим сложно, но минимизировать последствия – легко. Например, кастрюли стоит накрывать крышками. Меньше влаги на кухне и быстрее приготовления пищи.

Также не спешите выключать вытяжку. Она должна работать не менее 10 – 15 минут после приготовления пищи.

Как еще бороться с конденсатом?

В отопительный сезон об этом забывают, но стоит регулярно проветривать помещение. Так, на улице прохладно, но это лучший способ избавиться от конденсата, пишет Express.

Достаточно 5 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Зато и помещение будет свежим, и о конденсате вы точно забудете.

