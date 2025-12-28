Большинство людей после покупки сыра просто кладут его в холодильник – и часто случается так, что он становится слишком твердым, обветривается, или покрывается плесенью. Всего этого можно очень легко избежать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как правильно хранить сыр?

Сыр, оказывается, может храниться намного дольше, если использовать несколько простых методов и лайфхаков. И все, что вам понадобится – это немного провощеной бумаги, которую даже можно изготовить самостоятельно дома.

Именно она помогает идеально контролировать и влажность, и поток воздуха. Лучше заворачивать в провощенную бумагу твердые и выдержанные сыры – чеддер, гауду или пармезан. После этого провощенную бумагу нужно неплотно закрыть фольгой: это обеспечивает определенную циркуляцию воздуха и помешает сыру высохнуть и растрескаться.

А вот более мягкие виды сыров, например бри и камамбер, нужно заворачивать немного плотнее, чтобы контролировать влажность. В идеале следует использовать специальную бумагу для сыра, которая дает максимальный контроль влажности. Учитывайте, что слишком большое количество воздуха приведет к тому, что сыр просто высохнет. А вот если воздуха слишком мало, это негативно повлияет на вкус.

Сыры с голубой плесенью всегда нужно упаковывать отдельно и очень плотно: их плесень может легко распространиться на другие сыры, и повлиять не только на вкус, но и на то, безопасно ли будет употреблять их в пищу.

Кроме того, сыры советуют хранить в ящике для овощей в холодильнике и ни в коем случае не оставлять их слишком надолго при комнатной температуре.

Но что делать, если вы нарезали сыр, и несколько кусочков осталось? Лучше всего будет завернуть сыр в свежую провощенную бумагу, или в обычный бумажный пакет и переложить в холодильник. Никогда не заворачивайте сыр в пластик – из-за этого он будет только портиться быстрее, пишет Southern Living.

Какие еще лайфхаки стоит знать?