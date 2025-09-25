Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Penn State Extension.

Смотрите также Красивые, но смертельно опасные: какие цветы ядовиты для кошек

Как правильно хранить свеклу на зиму?

  • Подготовка свеклы

После уборки корнеплоды следует тщательно перебрать. Для длительного хранения подходят лишь целые, неповрежденные овощи среднего размера. Листья обрезают, оставляя небольшие хвостики, а землю отряхивают без мытья.

  • Условия хранения
  1. Температура: оптимальная – от +1 до +3 градусов.
  2. Влажность: 85 – 90%, иначе свекла пересохнет или, наоборот, загниет.
  3. Место: подвал, погреб или прохладная кладовка.

Как правильно хранить свеклу на зиму: как правильно хранить свеклу на зиму
Как правильно хранить свеклу на зиму / Фото Unsplash

  • Способы хранения
  1. В ящиках с песком. Свеклу пересыпают сухим песком, чтобы овощи не касались друг друга.
  2. В мешках или ведрах. Главное - обеспечить доступ воздуха.
  3. Вместе с картофелем. Свеклу часто кладут поверх картофеля – она впитывает лишнюю влагу и дольше остается свежей.
  4. В капустных листьях. Некоторые хозяйки заворачивают свеклу в большие капустные листья, что также защищает ее от пересыхания.

Важные советы

Iowa State University Extension советует не допускать замерзания корнеплодов. Также периодически проверяйте запасы и убирайте испорченные овощи.

Как сохранить перец на зиму?