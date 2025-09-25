Свекла – одна из самых популярных культур в украинских огородах. Осенью ее собирают в больших объемах, ведь этот овощ является основой для борща, салатов и зимних заготовок. Но чтобы свекла не испортилась и оставалась сочной до весны, нужно знать несколько правил хранения.