Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Penn State Extension.
Как правильно хранить свеклу на зиму?
- Подготовка свеклы
После уборки корнеплоды следует тщательно перебрать. Для длительного хранения подходят лишь целые, неповрежденные овощи среднего размера. Листья обрезают, оставляя небольшие хвостики, а землю отряхивают без мытья.
- Условия хранения
- Температура: оптимальная – от +1 до +3 градусов.
- Влажность: 85 – 90%, иначе свекла пересохнет или, наоборот, загниет.
- Место: подвал, погреб или прохладная кладовка.
Как правильно хранить свеклу на зиму
- Способы хранения
- В ящиках с песком. Свеклу пересыпают сухим песком, чтобы овощи не касались друг друга.
- В мешках или ведрах. Главное - обеспечить доступ воздуха.
- Вместе с картофелем. Свеклу часто кладут поверх картофеля – она впитывает лишнюю влагу и дольше остается свежей.
- В капустных листьях. Некоторые хозяйки заворачивают свеклу в большие капустные листья, что также защищает ее от пересыхания.
Важные советы
Iowa State University Extension советует не допускать замерзания корнеплодов. Также периодически проверяйте запасы и убирайте испорченные овощи.
Как сохранить перец на зиму?
- Ранее мы писали, что перец можно замораживать, сушить или консервировать для длительного хранения.
- Если правильно заморозить перец, то он может оставаться свежим 2 – 3 недели. Однако, если у вас немного места в холодильнике, то идеальным вариантом может быть сушка.