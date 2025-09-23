Как лучше сохранить перец на зиму – расскажет 24 Канал со ссылкой на UCANR.

Какие способы хранения лучшие?

Замораживание

Это самый простой и самый надежный вариант. Перец можно резать соломкой, кубиками или заморозить целым для фаршировки. В морозильнике он хранится до года, не теряя своих свойств.

Сушка

По данным Oregon State University Extension Service, Тонко нарезанные кусочки перца можно высушить в духовке или электросушилке. Затем их удобно перемалывать и добавлять как ароматную приправу к первым и вторым блюдам.



Как лучше сохранить перец на зиму / Фото Unsplash

Консервирование

Классика, знакома еще с детства. Перец маринуют, квасят или закатывают в салатах. Так он долго сохраняет не только вкус, но и цвет.

Хранение в холодильнике

Если планируете использовать овощи в течение нескольких недель, просто положите их в отделение для овощей в пакете с отверстиями. Так они останутся свежими 2 – 3 недели.

Какие маленькие хитрости стоит делать?

Перед замораживанием желательно бланшировать перец 2 – 3 минуты – так он лучше сохранит вкус. Сушеный перец следует хранить в стеклянных банках с плотными крышками. В холодильнике не мойте перец заранее – это ускоряет порчу.

Как и когда правильно собирать перец?