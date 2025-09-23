Как лучше сохранить перец на зиму – расскажет 24 Канал со ссылкой на UCANR.
Какие способы хранения лучшие?
- Замораживание
Это самый простой и самый надежный вариант. Перец можно резать соломкой, кубиками или заморозить целым для фаршировки. В морозильнике он хранится до года, не теряя своих свойств.
- Сушка
По данным Oregon State University Extension Service, Тонко нарезанные кусочки перца можно высушить в духовке или электросушилке. Затем их удобно перемалывать и добавлять как ароматную приправу к первым и вторым блюдам.
Как лучше сохранить перец на зиму / Фото Unsplash
- Консервирование
Классика, знакома еще с детства. Перец маринуют, квасят или закатывают в салатах. Так он долго сохраняет не только вкус, но и цвет.
- Хранение в холодильнике
Если планируете использовать овощи в течение нескольких недель, просто положите их в отделение для овощей в пакете с отверстиями. Так они останутся свежими 2 – 3 недели.
Какие маленькие хитрости стоит делать?
- Перед замораживанием желательно бланшировать перец 2 – 3 минуты – так он лучше сохранит вкус.
- Сушеный перец следует хранить в стеклянных банках с плотными крышками.
- В холодильнике не мойте перец заранее – это ускоряет порчу.
Как и когда правильно собирать перец?
- Опытные дачники знают, что некоторые сорта перца нужно собирать летом, чтобы избежать его порчи.
- Перец имеет два вида спелости: техническую, когда его нужно собирать для хранения, и биологическую, когда он набирает яркие цвета.
- Острый перец следует собирать после полного достижения спелости, когда стручки становятся желтыми, оранжевыми или красными.