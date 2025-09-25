Буряк – одна з найпопулярніших культур в українських городах. Восени його збирають у великих обсягах, адже цей овоч є основою для борщу, салатів та зимових заготовок. Та щоб буряк не зіпсувався й залишався соковитим до весни, потрібно знати кілька правил зберігання.