Специально для 24 Канала компания Pethouse, которая развивает культуру ответственного петбатькивства, подготовила перечень цветов, на которые стоит обратить внимание.

Почему срезанные цветы опасны?

Иногда из-за естественного любопытства или нехватки питательных веществ в организме любимцы пробуют лепестки, листьев или стебли цветов. Однако в процессе эволюции некоторые растения выработали токсичные соединения, чтобы защитить свой вид от поедания животными. Нередко ядовитыми являются пыльца и вода в вазах, где стояли цветы.

По информации из базы данных токсичных и безопасных растений ASPCA красочные букеты из популярных пионов, гортензий, тюльпанов, лилий, ирисов, ранункулюсов, кал, гладиолусов, гиацинтов и даже нарциссов опасны для мурлык.

Какие цветы опасны для кошек?

Среди букетов, которые могут встречаться осенью, наибольший риск представляют:

Лилии

Это наиболее токсичные цветы для котов, ведь некоторые вещества в ее составе способны поражать почки пушистиков.

Гортензии

Имеют в своем составе цианогенные гликозиды, которые при попадании в организм превращаются в цианид – то есть яд. Токсины присутствуют во всех частях гортензии, но наибольшая их концентрация в листьях и цветках. В сложных случаях приводят к судорогам, затрудненного дыхания и нарушения работы органов.

Гвоздики

В этих цветах коварным является вещество эвгенол, что при попадании внутрь приводит к повышению пульса, рвота и иногда даже снижение температуры тела.



Гвоздики содержат вещество эвгенол / Фото Unsplash

Хризантемы

Принадлежат к семейству астровых. Содержат пиретрины (природные инсектициды), которые могут вызвать у мурлык потерю аппетита, рвоту, диарею и действуют на нервную систему, что приводит к дезориентации и потере координации.

Ранункулюс

Несмотря на свою красоту и сходство с розами или пионами, этот цветок скрывает опасность. В его составе есть токсин протоанемонин, который может вызвать у кошек раздражение кожи и слизистых, обильное слюнотечение, рвоту, диарею и потерю аппетита.

Какие симптомы отравления?

Если любимец таки пожевал или проглотил потенциально опасное растение, обратите внимание на его самочувствие. Самыми заметными признаками отравления у кошек являются:

чрезмерное слюно- и слезоотделение;

чихание;

потеря аппетита;

рвота;

диарея;

раздражение и зуд кожи;

тремор, судороги тела;

вялость.

Как оказать первую помощь любимцу?

Ни в коем случае не прибегайте к самолечению, ведь это может ухудшить ситуацию. Чем быстрее вы среагируете, тем больше будет шансов помочь котику:

Прекратите контакт животного с растением и попробуйте достать остатки из пасти. По возможности промойте ротовую полость водой и дайте зверьку попить. Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику для обследования животного. Определите вид растения и зафиксируйте примерное время, когда любимец проглотил его, – это может упростить задачу ветврачу.



Опасные и ядовитые цветы для кошек / Фото Unsplash

Какие цветы являются безопасными?

Чтобы украсить дом и оставить его безопасным для котиков, выбирайте орхидеи, розы, герберы, эустомы, астры, альстромерии или подсолнухи. Они станут не менее эстетичной альтернативой и не навредят вашим любимцам.

Не забывайте, что даже на таких цветах могут быть остатки химикатов от обработки. Поэтому лучше придерживаться двух простых правил:

Ставить цветы в наименее доступном месте для мурлык или в другой комнате, куда можно ограничить доступ; Пользоваться спреями-отпугивателями. Коты не любят запах цитрусовых, поэтому опрыскайте срезанные цветы водой с несколькими каплями лимонного или апельсинового сока.

Какие растения нельзя держать дома?