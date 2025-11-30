Многие садоводы в своей работе ориентируются на посевные лунные календари – они могут подсказать, когда лучше сажать растения, а когда почву желательно не трогать, ведь даты неблагоприятные, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moon Garden.
Интересно Эти дни могут испортить настроение: лунный календарь на декабрь
Что можно делать в декабре на огороде по лунному календарю?
Декабрь – это отличное время для того, чтобы выполнить некоторые посадочные и подготовительные работы. Кроме того, некоторые растения именно в декабре, после начала периода покоя, нуждаются в обрезке, а также в этом месяце в южных регионах, где климат мягче, можно проводить посадку некоторых озимых культур – чеснока, лука. Также можно сажать фруктовые деревья, если температура держится ниже нуля.
- 1 – 3 декабря. В целом благоприятные дни для огородничества. Можно еще обрабатывать почву, высаживать озимые культуры.
- 4 – 7 декабря. В эти дни посадки, обработки лучше не проводить. Дни неблагоприятные для работы с землей.
- 8 – 10 декабря. Можно высаживать озимые культуры, кроме зерновых. В целом благоприятные дни для посадки в теплице или на подоконнике листовой зелени – лука на перья, салата, укропа и тому подобное.
- 11 декабря. В этот день можно высаживать хвойные растения и однолетники, а также сидеть луковичные и клубневые.
- 12 – 14 декабря. В эти дни можно смело высаживать укроп, кинзу и петрушку, а также лук на зелень и чеснок. Дни хорошо подходят для посадки лекарственных и чайных культур.
- 15 – 17 декабря. Идеальное время для того, чтобы высадить листовую горчицу, руколу, чеснок и редис.
- 18 – 22 декабря. Лучше не сажать ничего на огороде и не проводить обработки. Неблагоприятные дни.
- 23 – 25 декабря. В эти дни можно проверить укрытия, разобрать теплицы или парники, а также избавить о разборе теплиц и парников.
- 26 – 29 декабря. В эти дни не стоит проводить посадку озимых культур и корнеплодов. Впрочем, можно сажать листовые овощи, зерновые и тому подобное.
- 30 – 31 декабря. Дни считаются благоприятными для посадки растений. Можно выполнять любые садово-огородные работы.
Что еще стоит знать огородникам?
Ранее мы уже рассказывали, когда лучшее время для посадки хризантем. Делать это желательно за 6 – 8 недель до начала морозов.
Кроме того, не все огородники знают, можно ли использовать ореховые листья для мульчирования. Некоторые верят, что из-за них земля становится неплодородной.