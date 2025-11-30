Чимало гододників у своїй роботі орієнтуються на посівні місячні календарі – вони можуть підказати, коли краще садити рослини, а коли ґрунту бажано не чіпати, адже дати несприятливі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moon Garden.
Що можна робити у грудні на городі за місячним календарем?
Грудень – це чудовий час для того, аби виконати деякі посадкові та підготовчі роботи. Окрім того, деякі рослини саме у грудні, після початку періоду спокою, потребують обрізки, а також цього місяця у південних регіонах, де клімат м'якший, можна проводити посадку деяких озимих культур – часнику, цибулі. Також можна садити фруктові дерева, якщо температура тримається нижче нуля.
- 1 – 3 грудня. В цілому сприятливі дні для городництва. Можна ще обробляти ґрунт, висаджувати озимі культури.
- 4 – 7 грудня. В ці дні посадки, обробки краще не проводити. Дні несприятливі для роботи з землею.
- 8 – 10 грудня. Можна висаджувати озимі культури, окрім зернових. В цілому сприятливі дні для посадки в теплиці чи на підвіконні листової зелені – цибулі на пір'я, салату, кропу тощо.
- 11 грудня. В цей день можна висаджувати хвойні рослини та однорічники, а також сидити цибулинні й бульбові.
- 12 – 14 грудня. В ці дні можна сміливо висаджувати кріп, кінзу та петрушку, а також цибулю на зелень і часник. Дні добре підходять для посадки лікарських та чайних культур.
- 15 – 17 грудня. Ідеальний час для того, аби висадити листову гірчицю, руколу, часник та редис.
- 18 – 22 грудня. Краще не садити нічого на городі та не проводити обробки. Несприятливі дні.
- 23 – 25 грудня. В ці дні можна перевірити укриття, розібрати теплиці чи парники, а також позбати про розбір теплиць та парників.
- 26 – 29 грудня. В ці дні не варто проводити посадкуозимих культур та коренеплодів. Втім, можна садити листові овочі, зернові тощо.
- 30 – 31 грудня. Дні вважаються сприятливими для посадки рослин. Можна виконувати будь-які садово-городні роботи.
Що ще варто знати городникам?
Раніше ми вже розповідали, коли найкращий час для посадки хризантем. Робити це бажано за 6 – 8 тижнів до початків морозів.
Окрім того, не всі городники знають, чи можна використовувати горіхове листя для мульчування. Деякі вірять, що через нього земля стає неродючою.