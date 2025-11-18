Если знать несколько правил, то ореховые листья можно использовать на участке, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Дача агронома".

Читайте также Спасите урожай: как обнаружить луковую муху и что с ней делать

Почему все боятся юглона?

Юглон содержится во всех частях грецкого ореха. Именно он дает ореховый запах. Он выделяется, когда листья начинают разлагаться. Этот процесс длится долго, поэтому ореховые листья считаются опасными. Но через 3 – 6 месяцев после попадания в компостную яму он полностью разлагается, а микроорганизмы разлагают его до безопасных форм.

Можно ли делать компост из ореховых листьев?

Если компост полностью созрел, то листья становятся безопасными. Измельченные ветки тоже можно компостировать, но лучше их использовать как декоративную мульчу. Щепу нужно обработать железным купоросом, который свяжет юглон, уменьшая его активность. Щепа должна лежать тонким слоем, чтобы не успела разложиться. В таком случае юглон не будет высвобождаться и не повредит растениям.

Некоторые используют свежие ореховые листья как мульчу для чеснока. Они сухие и легкие, поэтому слой получается небольшой. Чеснок является устойчивой культурой к небольшим дозам юглона, а зимой процессы разложения замедлены. Но для большей безопасности листья все же лучше прокомпостировать.

Юглон действительно больше всего вредит рассаде, проросткам семян и молодым растениям на этапе укоренения. Взрослые растения уже менее чувствительны, потому что почвенные бактерии нейтрализуют юглон в естественных условиях.

Если так случилось, что вы перепахали много свежих листьев, то на почву нужно пролить биопрепараты с живыми микроорганизмами – триходермой или комплексами живых бактерий для компостирования. Эти препараты ускорят разложение юглона втрое, поэтому он станет безопасным гораздо быстрее.

Что делать с ореховыми листьями осенью: смотрите видео

Полезной является ореховая скорлупа, которую не стоит выбрасывать, пишет Express. Скорлупу грецкого ореха можно использовать как удобрение, мульчу, дренаж, топливо и защиту от вредителей. Скорлупу можно сжечь для получения качественной золы. После того, как все хорошо сгорит, золу нужно развести с водой и поливать жидкостью ягодные кусты и плодовые деревья.

Какие еще лайфхаки стоит знать?