Неудивительно, что хризантемы на протяжении лет остаются любимыми цветами садоводов, ведь в зависимости от сорта они могут цвести от 4 до 8 недель, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Когда осенью высаживать хризантемы?

Если вы сажаете цветы в грунт и хотите, чтобы они радовали вас своим цветением несколько сезонов, хризантемам нужно по крайней мере 6 – 8 недель до морозов, чтобы сформировать хорошую корневую систему. Поэтому если затягивать с посадкой до последнего, это может привести к гибели саженцев.

Лучше всего растут и цветут хризантемы тогда, когда температура держится на отметке в примерно 21 градус. При летней жаре они быстро вянут, поэтому обычно именно сентябрь является идеальным временем для цветения.

После посадки растения нужно поливать еженедельно, а во время цветения полив нужно будет увеличить до двух раз в неделю. Впрочем, перед поливом все же нужно убедиться, что верхний слой почвы уже полностью высох.

Важно! Проверьте тип почвы перед тем как высаживать хризантемы. В глинистых почвах вода задерживается, а это повышает риски корневой гнили. Перед посадкой стоит обогатить почву компостом или песком.

Как ухаживать за хризантемами?

Первый аспект, на который следует обратить внимание – это освещение. Если вы выращиваете цветы на открытом воздухе, им нужно место под открытым солнцем, чтобы они получали солнечный свет по крайней мере в течение 6 часов в день, пишет Real Simple.

Кроме того, нужно позаботиться и об удобрениях – хризантемы, как и любые другие цветы, нуждаются в подкормке. По крайней мере через месяц после посадки рассады можно вносить первые подкормки, но их нужно прекратить до того, как распустятся цветы.

Если же вы используете удобрения медленного высвобождения, тогда стоит вносить их каждые 6 – 8 недель, начиная по крайней мере с месяца после посадки.

Что еще нужно сделать в саду в ноябре?