Зимой многие цветоводы сталкиваются с распространенной и неприятной проблемой – земля в горшках начинает цвести, на поверхности появляется белый грибок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. К счастью, всего несколько копеечных таблеток могут исправить ситуацию.
Как использовать активированный уголь для комнатных растений?
Зимой несколько таблеток активированного угля могут стать настоящим спасением для ваших комнатных растений. В частности, на дно горшка, под почвенную смесь для посадки растения, нужно положить слой активированного угля в примерно 5 сантиметров.
Таким образом вы можете не только обеспечить лучшую циркуляцию воздуха к корням и дренаж, но и позаботиться о том, чтобы в почве не задерживалось слишком много воды.
Активированный уголь поглощает лишнюю влагу, предотвращает появление грибковых заболеваний и минеральной токсичности. Кроме того, активированный уголь будет полезным и в случае, если вы случайно добавили в почву слишком много удобрения для комнатных растений – ведь таблетки могут легко поглотить избыток питательных веществ.
Кроме того, активированный уголь незаменим и в случае, когда вы проращиваете черенки растений, или пытаетесь прорастить корни из листочка. Всего одну таблетку активированного угля нужно растворить в воде, чтобы она была чистой и в ней дольше не появлялись микробы, пишет Gardening Know How.
Считается также, что активированный уголь может отпугивать насекомых – а это очень актуально летом, особенно если вы имеете привычку переносить растения на улицу, чтобы они получали больше солнечного света.
