Если вы заметили, что с наступлением осени и зимы начинают вянуть, то причина может быть именно в отоплении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как защитить комнатные растения от увядания?
Самый большой враг ваших комнатных растений – это недостаточная влажность в помещении, а она чаще всего возникает именно осенью и зимой, когда начинает работать отопление в квартирах. Листья становятся хрустящими, начинает темнеть, а растения даже начинают увядать.
Даже обычного пребывания растения рядом с источником тепла может быть достаточно, чтобы нанести ему немало вреда. А те люди, имеющие напольное отопление, могут заметить, что постоянный обогрев приводит к перегреву корней и стрессу растения. А вот внезапное охлаждение пола после выключения света также нежелательно – оно вызывает у растений шок.
Больше всего рискуют высыханием растения, что в естественных условиях растут во влажном климате – например папоротники, калатеи и мирные лилии. Выносливые растения, например, замиокулькасы и змеиные растения, легче переносят сухой воздух, но со временем он может оказаться губительным даже для них.
Итак, что же нужно сделать, чтобы спасти свои растения от пожелтения в ноябре? Прежде всего нужно забрать их подальше от батарей, обогревателей или печей. Попробуйте разместить растения на полках, столиках или в подвесных кашпо, чтобы на них не попадали прямые потоки теплого воздуха, пишет The Spruce.
Кроме того, подумайте о группировке растений в одном месте – это поможет им делиться влагой и создавать естественный микроклимат. Также можно поставить небольшую миску с водой у растений, чтобы повысить уровень влажности. Не стоит забывать зимой и о регулярном опрыскивании или включения увлажнителя воздуха.
Если вы заметили, что на листьях растения появились поврежденные части, паниковать не стоит – нужно только обрезать поврежденные части и переместить растения в более стабильное влажное место дальше от источников тепла.
Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?
Если вы хотите, чтобы орхидеи начали цвести вдвое лучше, нужно позаботиться об удачных условиях для них – в частности, температура не должна быть выше, чем 16 градусов.
Кроме того, есть несколько комнатных растений, что якобы могут принести успех в Новом году – еще одним преимуществом является то, что все они достаточно просты в уходе.