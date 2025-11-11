Если вы заметили, что с наступлением осени и зимы начинают вянуть, то причина может быть именно в отоплении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как защитить комнатные растения от увядания?

Самый большой враг ваших комнатных растений – это недостаточная влажность в помещении, а она чаще всего возникает именно осенью и зимой, когда начинает работать отопление в квартирах. Листья становятся хрустящими, начинает темнеть, а растения даже начинают увядать.

Даже обычного пребывания растения рядом с источником тепла может быть достаточно, чтобы нанести ему немало вреда. А те люди, имеющие напольное отопление, могут заметить, что постоянный обогрев приводит к перегреву корней и стрессу растения. А вот внезапное охлаждение пола после выключения света также нежелательно – оно вызывает у растений шок.

Больше всего рискуют высыханием растения, что в естественных условиях растут во влажном климате – например папоротники, калатеи и мирные лилии. Выносливые растения, например, замиокулькасы и змеиные растения, легче переносят сухой воздух, но со временем он может оказаться губительным даже для них.

Итак, что же нужно сделать, чтобы спасти свои растения от пожелтения в ноябре? Прежде всего нужно забрать их подальше от батарей, обогревателей или печей. Попробуйте разместить растения на полках, столиках или в подвесных кашпо, чтобы на них не попадали прямые потоки теплого воздуха, пишет The Spruce.

Кроме того, подумайте о группировке растений в одном месте – это поможет им делиться влагой и создавать естественный микроклимат. Также можно поставить небольшую миску с водой у растений, чтобы повысить уровень влажности. Не стоит забывать зимой и о регулярном опрыскивании или включения увлажнителя воздуха.

Если вы заметили, что на листьях растения появились поврежденные части, паниковать не стоит – нужно только обрезать поврежденные части и переместить растения в более стабильное влажное место дальше от источников тепла.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?