Потреба вуличних рослин у поливі залежно від сезону може суттєво змінюватися – втім, і кімнатні рослини мають свої вимоги: освітленість, місце розташування, ґрунт, вода, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Якою водою слід поливати рослини?

Вода, яку ви використовуєте для кімнатних рослин, таки має значення. Більшість водопровідної води насправді підходить для того, аби поливати нею рослини – втім, слід уважно ставитися до пом'якшеної води. З часом саме вона може додавати солі до ґрунту, а це негативно вплине на ріст будь-якої рослини.

А ось хлорована водопровідна вода не така вже й шкідлива, хоча якщо її відфільтрувати, вона, звісно ж, краще впливатиме на здоров'я ваших вазонів. Як альтернатива, підійде і дощова вода, якщо є можливість її збирати – вона має збалансовану кислотність та не містить мінералів, що є у водопровідній воді.

Та ще уважнішими варто бути до температури води: вона завжди має бути кімнатною. Якщо вода буде надто гарячою чи холодною, це призведе до шоку для листя рослин та пошкодження коренів, пише Real Simple.



Кімнатні рослини потрібно поливати правильно / Фото Pexels

Як правильно поливати кімнатні рослини?

Якщо ви підібрали воду кімнатної температури, а ґрунт вже видається сухим, тоді настав час поливати кімнатні рослини. Для того, аби рослина росла якнайкраще, її потрібно як слід наситити водою – адже коріння зазвичай розташоване досить глибоко у ґрунті, тож слід переконатися, що вода його досягне.

Продовжуйте поливати рослину, аж поки вода не почне стікати з дренажних отворів у дні. Але не забудьте приблизно через 10 хвилин після поливу спорожняти блюдце з водою з-під горщика.

Що ще потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами?