Змеиные растения, или, как их еще называют, "тещин язык" – это невероятно засухоустойчивые растения, которые могут неделями обходиться без воды, а также жить в условиях низкого и среднего освещения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Что нельзя делать с сансевиерией?

Змеиное растение достаточно неприхотливое к освещению, но все же в условиях очень слабого света оно не будет расти. А вот прямые солнечные лучи могут быть даже опаснее – если постоянно оставлять растение под ними, у него могут обгореть и опасть листья.

Что касается почвы, сансевьерии совсем не подходят почвенные смеси с высоким содержанием торфа – они могут удерживать слишком много воды, и растение начнет быстро гнить. Вместо этого лучше выбрать рыхлые, хорошо дренированные смеси. Также хорошо будет расти змеиное растение в песчаном грунте для кактусов.

Опасным для сансевьерии может быть также чрезмерный полив – очень часто подливать ее нужно только раз в месяц, и если делать это чаще, это может привести к гниению корней и всего растения. А вот недостаточное количество полива менее губительно – и если вы заметили, что листья стали ломкими и сухими, немедленно полейте растение, пишет Gardeners World.

Но именно чрезмерный полив – это самый быстрый способ уничтожить змеиное растение. Очень часто пожелтение листьев – это признак не отсутствия полива, а именно его чрезмерного количества.

