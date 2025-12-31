Вы еще в магазине можете понять, или сладкие мандарины. Есть один признак, который почти никогда не принимают во внимание, хотя он играет решающую роль, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сіту magazine.

Какой признак подсказывает, что мандарины будут сладкими?

Сладкий мандарин должен быть тяжелый. Это главная подсказка, которая свидетельствует, что внутри много сока, а не воздуха и сухой мякоти. Легкий мандарин почти всегда проигрывает. Он может быть ярким, гладким, даже ароматным, но вкус часто получается плоским или кислым. Вес – показатель зрелости и накопленных сахаров.

Вес – главный признак сладкого мандарина / Фото Pixabay

Также важно, чтобы цитрусовые были упругими. Не мягкий, не “ватный”, не сморщенный. Условно пальцы должны чувствовать сопротивление, но без твердости. Кожура у таких плодов обычно тонкая или средней толщины. Она может немного отставать от мякоти, но не быть полой. Слишком толстая кожура часто означает меньше вкуса.

Какие мандарины лучше не брать?

Не стоит брать плоды с пятнами, трещинами или мягкими боками, Quora. Даже если они выглядят большими, внутри часто оказываются водянистыми или с горчинкой.

Какие лайфхаки стоит сохранить?