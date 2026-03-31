В этом году легкие и чистые ароматы отходят на второй план, а их место занимают многослойные композиции, пишет City Magazine. Речь идет о запахах, которые оставляют после себя долгий ароматный шлейф – такие духи точно заслуживают комплиментов.

Читайте также Не экономьте на этом в день свадьбы: потом можно жалеть всю жизнь

Какие духи приобрести весной?

Mugler Alien Pulp

Этот аромат подойдет тем женщинам, которые любят фруктовые запахи. Парфюм наполнен нотками фруктов и цветов, сочетая в себе фирменный жасмин со спелой малиной, лимонной цедрой, апельсином, мускусом и ванилином.



Prada Infusion de Rhubarbe

В этом парфюме особенно ощутимым является ревень. В целом композиция, свежая, сочетает в себе зеленые цитрусовые ноты и нежную розу. Аромат после себя оставляет стойкий мускусный шлейф.



Lancôme Idôle Peach 'N Roses

Розовая база этого аромата довершена сочным персиком, а парфюм уравновешивает нота розового перца. Аромат имеет сладкий и довольно нежный шлейф.



Yves Saint Laurent Libre Berry Crush

Фирменная лаванда в этой линейке звучит уже немного иначе благодаря малиновому акценту. Аромат подходит для вечеров, когда хочется довершить образ парфюмом, который запомнят надолго.



Salvatore Ferragamo Fiamma

Аромат наполнен сладкой грушей, которую довершает цветочная гардения и насыщенная амбра. Парфюм ассоциируют с теплыми весенними вечерами где-то в Италии.



Где нужно хранить духи?

Духи не стоит хранить в ванной комнате из-за влажности и перепадов температуры, которые могут повредить аромат, пишет Interia Kobieta.

Рекомендуется хранить духи в темном, сухом и прохладном месте. Это может быть закрытый шкаф или ящик. В этих условиях духи будут держать долго свой аромат из-за отсутствия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.

Что еще стоит прочитать?