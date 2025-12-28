Кладовая для хранения продуктов – это именно то место, которое вредители будут поражать первым. Ведь именно там обычно в достаточно больших количествах хранится пища, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как избавиться от вредителей среди еды?

Правильно храните продукты

Вредители пробираются в дом прежде всего в поисках пищи, поэтому стоит сделать ее недоступной Старайтесь всегда хранить крупы и другие сухие продукты в герметичных контейнерах из стекла или прочного пластика, пишет Food52. Также маркируйте контейнеры и регулярно меняйте запасы. Маркировка поможет использовать сначала те продукты, что стоят у вас дольше, и тогда ничто не будет портиться.

А если вы покупаете продукты в оптовых магазинах и беспокоитесь о том, что они могут быть заражены, заморозьте их на несколько дней, чтобы уничтожить любые яйца вредителей.

Регулярно убирайте

Тщательная и частая уборка кладовой – это самый простой способ уберечь ее от вредителей. Протирайте полки, убирайте крошки, а также убирайте разливы, как только заметите их.

Проверяйте продукты перед тем, как класть на хранение

Крошечные отверстия в упаковке, паутина, комочки, черные пятнышки в крупе – все эти небольшие вещи могут быть признаком заражения продуктов вредителями. Если вы заметите и удалите их еще до того, как они попадут в кладовую, это будет лучшим вариантом.

Осматривайте продукты еще в магазине, и если вы не уверены, лучше не покупайте.

Закройте точки входа

Осмотрите дом и особенно кладовку на наличие трещин и щелей вокруг дверей, окон и вентиляции. Именно так вредители могут попадать в ваш дом, поэтому все отверстия следует загерметизировать.

