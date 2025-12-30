Лед с лобового стекла может исчезнуть без скребка и горячей воды – не стоит тратить драгоценное время на борьбу с ним, информирует 24 Канал со ссылкой на Express. Этот секрет сэкономит много часов вашей жизни.

Как легко очистить лобовое стекло?

Оказывается, существует значительно более эффективный способ, о котором рассказал бывший инженер NASA Марк Робер. Для этого необходимо правильно настроить циркуляцию воздуха в салоне и уровень влажности.

Для начала стоит включить обогрев на максимальный режим, чтобы теплый воздух начал прогревать стекло изнутри. Затем следует включить кондиционер – именно он эффективно убирает избыточную влагу.

Замечательный метод / Фото Unsplash

Таким образом риск образования конденсата сводится к минимуму. По словам Марка Робера, далее нужно выключить режим рециркуляции, чтобы влажный воздух не задерживался внутри автомобиля. И на самый конец – слегка приоткрыть окна. Такая комбинация создает разницу давления, ускоряет испарение влаги, и лед начинает сходить буквально на глазах, оставляя стекло сухим.

Что может навредить?

В то же время инженер предостерегает от популярной ошибки, сообщает Southern living. Горячая вода в сильный мороз может навредить – резкий перепад температур способен вызвать микротрещины, которые станут причиной проблем.

Кроме того, на морозе горячая вода быстро остынет и просто увеличит слой льда. Поэтому не стоит пробовать метод, который когда-то применяли из-за нехватки технологий.

