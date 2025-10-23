Всего один бюджетный трюк поможет вам навсегда забыть о надоедливом конденсате, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Все, что нужно – это немного средства для мытья окон.
Как избавиться от конденсата на окнах?
Метод очень простой, и его под силу использовать любому. Все, что нужно – это взять чистую ткань, в идеале микрофибру, и нанести на нее совсем немного средства для мытья посуды.
После этого аккуратно протрите все окно. Во-первых, так вы избавитесь от конденсата, который уже появился на стекле. Во-вторых, моющее средство оставляет после себя тонкую, незаметную пленку, что поможет избежать появления конденсата в будущем.
К слову, натереть окна средством для мытья посуды нужно только изнутри, снаружи делать это не нужно. И учитывайте, что некоторые производители окон советуют не использовать этот метод, ведь он якобы может повредить уплотнитель и сократить срок его службы.
Но это не единственный способ убрать конденсат, пишет Homes&Gardens. Вот еще какими лайфхаками можно воспользоваться:
- Проветривание помещения. Открытие окон позволяет улучшить циркуляцию воздуха в доме и дает влаге, задержавшейся в доме, выйти.
- Поглотитель влаги на подоконнике. Поглотители влаги стоят немного, но могут быть очень полезными в доме, особенно в холодное время года. Если поставить его возле окна, он заберет всю лишнюю влажность, и о конденсате можно забыть.
- Комнатные растения. Комнатные растения производят влагу – и если вы заметили, что в какой-то части вашего дома особенно много конденсата, возможно, стоит забрать откуда-то несколько вазонов.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
