Лилии – это довольно выносливые растения, и некоторые из них могут переносить довольно серьезные холода. В целом же эти растения нуждаются в солнечном свете – ежедневно они должны получать по крайней мере шесть часов на солнце, сообщает 24 Канал со ссылкой на Garden design.

Когда лучшее время для высадки лилий?

Лилии можно высаживать весной, однако осенняя посадка имеет ряд преимуществ, которые нельзя игнорировать. Луковицу важно погрузить по крайней мере на 20 – 25 сантиметров в почву, а в регионах, где бывает достаточно жарко, сажать лилии нужно даже на 10 сантиметров глубже.

В районах, где много осадков, сажать лилии советуют немного набок, чтобы избежать гниения луковицы. Если в цветнике естественно кислая почва, перед посадкой советуют добавить немного садовой извести в яму.

Лучшее время для посадки лилий – с конца осени до начала апреля. Если почва не промерзла, посадку можно проводить и в декабре, но важно следить, чтобы после этого сразу же не наступили заморозки.

Как ухаживать за лилиями?

Когда лилии прорастут весной, высокорослые сорта нужно будет поддерживать с помощью опоры – тогда, когда растения будут цвести, подкормите их удобрением для помидоров. Делать это нужно каждые две недели, пишет Gardeners` World.

Такое удобрение поможет стимулировать хороший рост в следующем году. Кроме того, после того, как цветение завершится, соцветия обязательно нужно срезать – так вы избежите того, что растение будет тратить силы на образование семян.

Во время обрезки стеблей никогда нельзя проводить ее на уровне почвы – листья можно удалять только на верхнюю треть. Стебли же оставляйте, пока они не побуреют, ведь они обеспечивают энергию для луковицы.

Что еще нужно знать садоводам?