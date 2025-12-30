Если знать один гениальный секрет, то гранат удастся идеально почистить за 20 секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток повара Анатолия Добровольского.

Как быстро почистить гранат?

Для быстрой очистки нужно ножом сделать надрезы вокруг хвостика плода так, чтобы образовался квадрат. Тогда надо аккуратно снять часть кожуры и сделать еще четыре надреза – по одному в каждом из углов граната.

Далее легкими движениями надо разделить плод на дольки и убрать белую серединку. Такой способ поможет зернышкам легко отделиться, а руки при этом останутся чистыми.

Специалисты советуют покупать тяжелый гранат с суховатой кожурой. Он должен быть без вмятин и мягких участков. Для удобства после основной очистки гранат можно поместить в обычный целлофановый пакет и раскрыть его немного руками, а потом постучать ложкой по внешней стороне каждой частицы. Благодаря этому трюку зернышки легко отделятся и выпадут в пакет.

Гранат является достаточно полезным. В нем содержится витамин К, витамин В5, медь и калий. Фрукт прекрасно поддерживает иммунитет и улучшает пищеварение. Можно употреблять зернышки, пить гранатовый сок или добавлять фрукт в различные салаты.

