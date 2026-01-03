В большинстве случаев куртку не нужно менять, сообщает 24 Канал со ссылкой на Szyciezkagi. Есть несколько практических решений, которые позволяют сделать ее теплее без серьезных затрат и похода в магазин.

Возможно ли сделать куртку теплее?

Самое важное, что нужно знать о куртке, – именно воздух внутри утеплителя обеспечивает тепло и комфорт. Если куртка слежалась или потеряла объем, тепло не задерживается, и в ней быстро становится холодно. В таком случае помогает правильная стирка и сушка с восстановлением объема.

Один секрет – и куртка снова греет / Фото Unsplash

Также стоит обратить внимание на манжеты, воротник и нижний край куртки. Если там задувает, она кажется холодной независимо от наполнителя. Здесь может помочь шарф или манжеты на рукавах.

Куртки с гладкой синтетической подкладкой хуже держат тепло, чем те, где есть флис или мягкая текстура. Если модель позволяет, иногда добавляют съемную жилетку или тонкий внутренний слой.

Даже самая теплая куртка не греет, если она влажная. Снег, дождь и конденсат внутри сводят утепление на нет. Именно поэтому правильная сушка критически важна.

Как сушить куртку?

Чтобы куртка долго сохраняла форму и тепло, ее стоит сушить медленно и равномерно, пишет Denley. Это не стоит делать на батарее или под прямым горячим воздухом.

Лучший выбор – хорошо проветриваемое помещение. Также куртку стоит периодически встряхивать, чтобы наполнитель не сбивался. Важно дать ей высохнуть до конца. Даже легкая влага внутри уменьшает теплоизоляцию.

Какие советы пригодятся?