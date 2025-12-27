В течение января лунный цикл проходит полный путь – от пиковой точки в начале месяца до обновления ближе к его завершению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. Это движение обозначает периоды различной интенсивности, когда общий фон может меняться довольно ощутимо.

1 января Растущая луна 13 день 2 января Растущая луна 12 день 3 января Полнолуние 13 день 4 января Убывающая луна 13 день 5 января Убывающая луна 15 день 6 января Убывающая луна 16 день 7 января Убывающая луна 17 день 8 января Убывающая луна 18 день 9 января Убывающая луна 19 день 10 января Последняя четверть 20 день 11 января Последняя четверть 21 день 12 января Убывающая луна 22 день 13 января Убывающая луна 23 день 14 января Убывающая луна 24 день 15 января Убывающая луна 25 день 16 января Убывающая луна 26 день 17 января Убывающая луна 27 день 18 января Новолуние 1 день 19 января Растущая луна 2 день 20 января Растущая луна 3 день 21 января Растущая луна 4 день 22 января Растущая луна 5 день 23 января Растущая луна 6 день 24 января Растущая луна 7 день 25 января Первая четверть 8 день 26 января Первая четверть 9 день 27 января Растущая луна 10 день 28 января Растущая луна 11 день 29 января Растущая луна 12 день 30 января Растущая луна 13 день 31 января Растущая луна 14 день

Как лунный цикл в январе будет влиять на жизнь?

Лунный цикл длится около 29 дней и не совпадает с календарными границами месяца. Каждый его этап имеет собственные особенности: Новолуние – период обновления и перехода, когда предыдущий цикл завершается и начинается новый.

Первая четверть – время активного движения и нарастания динамики. Полнолуние – момент пика, когда напряжение и эмоциональный фон достигают максимума. Последняя четверть – этап спада, итогов и постепенного успокоения.

Январь будет довольно неоднородным / Фото Pixabay

Какие дни в январе 2026 года считаются удачными и опасными?

В январе есть несколько дат, которые в целом имеют благоприятный ход, пишет СатаІіпа. К таким относятся 4, 5, 8, 9 и 12 января. Также более ровными считаются 19, 21, 24, 26, 28 и 31 число – эти дни отличаются стабильным фоном.

Менее благоприятными в некоторых сферах могут быть 2, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 25 и 29 января. В эти даты возможны резкие смены настроения или непредсказуемые обстоятельства.

Впрочем, в январе 2026 года есть только два действительно напряженных дня – 3 и 18 января. Именно они приходятся на ключевые точки лунного цикла и считаются наиболее нестабильными. Эти даты лучше оставить без важных решений и насыщенных событий, сосредоточившись на спокойном течении дня.