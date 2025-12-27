В течение января лунный цикл проходит полный путь – от пиковой точки в начале месяца до обновления ближе к его завершению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. Это движение обозначает периоды различной интенсивности, когда общий фон может меняться довольно ощутимо.
|1 января
|Растущая луна
|13 день
|2 января
|Растущая луна
|12 день
|3 января
|Полнолуние
|13 день
|4 января
|Убывающая луна
|13 день
|5 января
|Убывающая луна
|15 день
|6 января
|Убывающая луна
|16 день
|7 января
|Убывающая луна
|17 день
|8 января
|Убывающая луна
|18 день
|9 января
|Убывающая луна
|19 день
|10 января
|Последняя четверть
|20 день
|11 января
|Последняя четверть
|21 день
|12 января
|Убывающая луна
|22 день
|13 января
|Убывающая луна
|23 день
|14 января
|Убывающая луна
|24 день
|15 января
|Убывающая луна
|25 день
|16 января
|Убывающая луна
|26 день
|17 января
|Убывающая луна
|27 день
|18 января
|Новолуние
|1 день
|19 января
|Растущая луна
|2 день
|20 января
|Растущая луна
|3 день
|21 января
|Растущая луна
|4 день
|22 января
|Растущая луна
|5 день
|23 января
|Растущая луна
|6 день
|24 января
|Растущая луна
|7 день
|25 января
|Первая четверть
|8 день
|26 января
|Первая четверть
|9 день
|27 января
|Растущая луна
|10 день
|28 января
|Растущая луна
|11 день
|29 января
|Растущая луна
|12 день
|30 января
|Растущая луна
|13 день
|31 января
|Растущая луна
|14 день
Как лунный цикл в январе будет влиять на жизнь?
Лунный цикл длится около 29 дней и не совпадает с календарными границами месяца. Каждый его этап имеет собственные особенности: Новолуние – период обновления и перехода, когда предыдущий цикл завершается и начинается новый.
Первая четверть – время активного движения и нарастания динамики. Полнолуние – момент пика, когда напряжение и эмоциональный фон достигают максимума. Последняя четверть – этап спада, итогов и постепенного успокоения.
Январь будет довольно неоднородным / Фото Pixabay
Какие дни в январе 2026 года считаются удачными и опасными?
В январе есть несколько дат, которые в целом имеют благоприятный ход, пишет СатаІіпа. К таким относятся 4, 5, 8, 9 и 12 января. Также более ровными считаются 19, 21, 24, 26, 28 и 31 число – эти дни отличаются стабильным фоном.
Менее благоприятными в некоторых сферах могут быть 2, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 25 и 29 января. В эти даты возможны резкие смены настроения или непредсказуемые обстоятельства.
Впрочем, в январе 2026 года есть только два действительно напряженных дня – 3 и 18 января. Именно они приходятся на ключевые точки лунного цикла и считаются наиболее нестабильными. Эти даты лучше оставить без важных решений и насыщенных событий, сосредоточившись на спокойном течении дня.