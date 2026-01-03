У більшості випадків куртку не потрібно міняти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Szyciezkagi. Є кілька практичних рішень, які дозволяють зробити її теплішою без серйозних витрат та походу до магазину.

Чи можливо зробити куртку теплішою?

Найважливіше, що потрібно знати про куртку, – саме повітря всередині утеплювача забезпечує тепло та комфорт. Якщо куртка злежалася чи втратила об’єм, тепло не затримується, і в ній швидко стає холодно. У такому випадку допомагає правильне прання і сушіння з відновленням об’єму.

Один секрет – і куртка знову гріє / Фото Unsplash

Також варто звернути увагу на манжети, комір та нижній край куртки. Якщо там задуває, вона здається холодною незалежно від наповнювача. Тут може зарадити шарф чи манжети на рукавах.

Куртки з гладкою синтетичною підкладкою гірше тримають тепло, ніж ті, де є фліс або м’яка текстура. Якщо модель дозволяє, іноді додають знімну жилетку або тонкий внутрішній шар.

Навіть найтепліша куртка не гріє, якщо вона волога. Сніг, дощ і конденсат усередині зводять утеплення нанівець. Саме тому правильне сушіння критично важливе.

Як сушити куртку?

Щоб куртка довго зберігала форму та тепло, її варто сушити повільно та рівномірно, пише Denley. Це не варто робити на батареї або під прямим гарячим повітрям.

Найкращий вибір – добре провітрюване приміщення. Також куртку варто періодично струшувати, щоб наповнювач не збивався. Важливо дати їй висохнути до кінця. Навіть легка волога всередині зменшує теплоізоляцію.

Які поради стануть у пригоді?