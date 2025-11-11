Со временем кухонные полотенца насыщаются неприятными запахами, и даже стирка не всегда помогает. Как избавиться от этой проблемы, которая негативно влияет на домашний уют, рассказывает 24 Канал со ссылкой на thekitchn.
Читайте также Не электрический чайник и не холодильник: эти два прибора потребляют больше всего электроэнергии дома
Как избавиться от неприятного запаха кухонных полотенец?
Первое – нужно понимать, почему этот неприятный запах. Причина заключается в размножении бактерий во влажных волокнах ткани. Поэтому, обычная стирка здесь может не помочь.
Во влажных кухонных полотенцах быстро размножаются бактерии / Фото Freepik
- Уксус и сода
Сначала надо постирать полотенца в горячей воде, добавив стакан уксуса. Далее нужно повторить процесс, но уже с пищевой содой. Такая "двойная" стирка поможет избавиться от бактерий, которые распространяют неприятный запах.
- Замачивание
Более простой процесс, когда есть много других дел. Смешайте теплую воду с уксусом в пропорции 4 к 1 и замочите в этом растворе полотенца примерно на 1 час. После этого останется просто постирать их привычным способом.
Кстати, найти все по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.
- Кипячение
Этот способ следует использовать против особо стойких запахов. Наполните большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Затем добавьте 2 чайные ложки средства для мытья посуды и половину стакана уксуса. Кипятим полотенца 15 минут, затем даем остыть и добавляем к обычной стирке. Этот алгоритм поможет избавиться от любого запаха, подсказывает портал All cotton and linnen.
Полезные лайфхаки
- Если на окнах часто образуется конденсат, вы можете легко от него избавиться с помощью одной безделушки.
- А если на кухне собралось немало жира – стоит обратить внимание на эти действенные подсказки.