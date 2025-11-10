Часто считается, что наибольшую нагрузку создает чайник или холодильник – но настоящие лидеры по потреблению скрываются среди менее заметных устройств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet. Они работают даже в состоянии покоя, постоянно расходуя энергию.

Что потребляет больше всего электроэнергии?

Зарядные устройства для телефонов, ноутбуков и планшетов постоянно подключены к сети. Одно такое устройство в режиме ожидания потребляет от 0 до 0,3 Вт. Для семьи из четырех человек, у каждого из которых есть телефон, ноутбук и планшет, годовое потребление энергии может быть значительным.

Как сэкономить на счетах за свет / Фото Unsplash

Одним из недооцененных приборов, который может увеличить счета за электроэнергию, является микроволновая печь. Этот прибор часто спасает в ежедневной суете, позволяя быстро разогреть пищу. Даже когда кажется, что он неактивен, он может потреблять энергию через светодиодный дисплей, который постоянно светится. В течение года это приводит к увеличению расходов на электроэнергию.

Как уменьшить ненужное потребление энергии?

Стоит помнить, что не все устройства нужно постоянно подключать к сети, сообщает CNET. Отключение зарядных устройств, микроволновой печи или кофеварки, когда они не используются, – это простой способ уменьшить расходы на электроэнергию в вашем доме. Такие действия также положительно влияют на долговечность приборов, безопасность дома и ваш бюджет.

