Конденсат на окнах и плесень вокруг них – это нежелательное явление в любом доме. К счастью, избавиться от этого можно очень быстро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как избавиться от конденсата на окнах навсегда?

Если вам когда-то приходилось замечать, что окна зимой "потеют" и покрываются каплями воды, вероятно, вам приходится иметь дело с конденсатом – и обычно проблема возникает именно в холодное время года, когда в помещении душно, а на улице – холодно.

Конденсат не только неприятно выглядит и ухудшает видимость из окна, но со временем может привести также к распространению плесени в доме. Также в случае, если подоконники и оконные рамы деревянные, это также может привести к гниению.

Конденсат также часто попадает под обои и даже повреждает мебель рядом с окнами – поэтому игнорировать проблему точно не следует.

К счастью, существует элементарный способ предотвратить появление конденсата – и все, что вам для этого понадобится, уже есть у вас дома. Стоит использовать несколько капель моющего средства для мытья окон – и на них уже не будет появляться конденсат.

Средство для мытья посуды с помощью сухой тряпки нужно втереть в окно, и он создаст защитный барьер, что не позволит каплям воды накапливаться на стекле, пишет BBC.

Главное – не использовать много моющего средства. Всего одной капли на окно хватит, чтобы предотвратить образование надоедливого конденсата. Средство нужно будет наносить повторно каждые две – три недели, чтобы оно оставалось действенным.

