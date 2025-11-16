Чтобы восстановить терку, понадобятся простые бытовые предменты, которые найдутся в каждом доме, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм This Old Baker.

Чем восстановить остроту терки?

Алюминиевая фольга

Благодаря фольге можно быстро вернуть остроту. Нужно кусочком провести несколько раз по краям терки. Фольга работает как абразив, поэтому очищает металл от микрозагрязнений и подтачивает зубцы. После нескольких движений терка станет более острой.

Наждачная бумага

Для сильно затупленной терки стоит воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой. Им нужно аккуратно пройтись по рабочей поверхности, особенно там, где есть маленькие зубцы.

Керамическая чашка

Эффективным инструментом является обычная керамическая чашка. Шероховатое нижнее кольцо работает как микроточилка. Нужно провести ею по краям терки несколько раз. Керамика поможет убрать мелкие заусенцы и обновить металл.

Чтобы терка оставалась острой как можно дольше, ее рекомендуется мыть сразу после использования и не оставлять во влажной среде. Именно остатки пищи и ржавчина приводят к потускнению металла и притупляют зубцы.

Если терка еще в хорошем состоянии, но требует только заточки, то ею можно пользоваться, но есть такие кухонные предметы, от которых стоит избавиться, пишет Martha Stewart.

На кухне следует заменять изношенные деревянные ложки, грязные губки, ржавые противни для запекания, старые консервные ножи и поцарапанные разделочные доски из-за их опасности для здоровья. Губки для мытья посуды являются рассадниками бактерий и должны заменяться каждые 2-3 недели, даже если их дезинфицируют в микроволновке.

