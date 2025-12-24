Причиной резкого запаха является чрезмерная влага на полотенцах, которая является идеальной средой для размножения бактерий, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-блогера Марии Максименко.

Читайте также Белье высохнет даже в холодной квартире: простой трюк от сырости

Чем вывести неприятный аромат с полотенец?

Большинство хозяек берутся за выведение резкого запаха уксусом, но лучше использовать пищевую соду. Уксус не всегда с первого раза избавляет полотенца от неприятного аромата, поэтому сода считается более эффективной.

До речі, знайти рушники та мийні засоби для них за найкращими цінами можна на Prom. А ще гелі для душу, одяг, порошки і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Чтобы полотенца имели свежий запах, нужно в барабан правильной машинки насыпать 2 столовые ложки соды. Стирать полотенца нужно при температуре 60 градусов примерно 2 часа. По словам блогера, лайфхак с содой действительно рабочий, поэтому полотенца начали пахнуть свежестью.

Тухлый запах не выводится после стирки из-за того, что на полотенцах остается пленка от моющих средств, а вот сода ее расщепляет. Полотенца после этого копеечного средства будут не только приятно пахнуть, но и станут мягкими и пушистыми. Для лучшего результата, полотенца после стирки стоит высушить на свежем воздухе.

Как легко вывести тухлый запах из полотенец: смотрите видео

Даже в профессиональных отелях полотенца стирают не только специальными средствами, но уксусом, пищевой содой или отбеливателем, пишет Express. Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?