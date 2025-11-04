Новая эмалированная посуда имеет большую популярность, но от старой посуды с таким покрытием лучше избавиться, а особенно это касается кастрюль. Почему так – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Choice.

Почему эмалированную кастрюлю лучше выбросить?

Эмаль – очень чувствительный материал. Резкий перепад температур, пригорание, долгое замачивание в холодной воде – и покрытие уже повреждено. Трещины и сколы могут быть незаметными для глаза или выглядеть вполне безопасными, но это очень распространенное заблуждение.

Эмаль очень легко повредить / Скриншот из видео

После этого металл под покрытием будет окисляться и выделять вредные вещества, которые будут оседать на вашей еде. Если это продлится долго – ваше здоровье точно не поблагодарит за такой подарок.

Да, теоретически эмаль можно восстановить, но пользователи Reddit советуют не тратить на это свое время. Нет никакой гарантии, что покрытие станет безопасным, а иллюзия может сыграть с вами злую шутку. Поэтому лучше выбирать современную посуду и не оставить эмалированные кастрюли в прошлом.

