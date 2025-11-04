Независимо от того, изготовлены ли шторы из ткани, нейлона или винил-материала, способ очистки почти одинаковый, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Чем помыть шторки для ванной?

Регулярная чистка предотвращает образование бактерий и продлевает срок службы шторок. Большинство занавесок можно стирать в машине с теплой водой и моющим средством, добавляя небольшое количество уксуса, который хорошо выводит плесень. Для мытья понадобится порошок, уксус, мягкая щетка и тряпка из микрофибры.

Снимать шторы с карниза не обязательно – достаточно воспользоваться распылителем с раствором уксуса и воды, которым нужно опрыскать и потереть шторы, а потом только сполоснуть чистой водой.

Виниловые шторы легко заменить, но постоянно покупать новые – не совсем экономно, поэтому их лучше чистить. Чтобы избежать накопления грязи и пятен, шторку нужно мыть раз в месяц, а подкладку – раз в 2 недели, потому что она чаще всего контактирует с водой и является уязвимой к образованию микроорганизмов.



Шторки для ванной легко отчистить / Фото Pexels

Если же вы хотите постирать шторку в машинке, то нужно включить деликатный режим. Кроме порошка добавьте еще чашку уксуса, который поможет устранить плесень.

Для чистки без снятия нужно в бутылку с распылителем добавить одну часть уксуса на четыре части воды. Ткань нужно хорошо опрыскать, а потом щеткой потереть пятна и ополоснуть теплой водой.

Кольца для шторки со временем накапливают на себе много пыли и грязи, поэтому их надо снять с рейки и положить в жидкость с одинаковой частью теплой воды и уксуса. Замочите на 30 минут, а потом высушите с помощью полотенца из микрофибры.

Отмыть грязь и пятна со шторки можно еще благодаря меламиновой губке, пишет Homes and Gardens. Нанесите ее легкими движениями на загрязнение. Средство способно смыть даже достаточно заметные загрязнения.

Какие лайфхаки надо знать?