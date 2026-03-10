Дрозофилы чаще всего поселяются на кухне, поскольку их очень привлекают продукты и мусор, пишет Good Housekeeping. Самки могут откладывать сотни яиц на перезрелых фруктах, поэтому стоит воспользоваться полезными лайфхаками, которые их отпугнут.

Как избавиться от плодовых мушек?

Плодовые мушки появятся на кухне, если там есть перезрелые или испорченные овощи и фрукты. Также они слетаются на запах пива, вина и ликеров, а еще часто поселяются в мусорных корзинах с остатками пищи.

Чтобы дрозофилы не появлялись дома, нужно выбрасывать перезрелые и испорченные продукты, хранить фрукты и овощи в холодильнике, быстро протирать разлитые напитки и постоянно выносить мусор.

Но если плодовые мушки все же завелись, то можно воспользоваться одним из нескольких методов, который поможет от них избавиться на кухне.

Ловушка с яблочным уксусом

Запах яблочного уксуса привлекает плодовых мушек намного сильнее, чем обычный уксус. Попав внутрь ловушки, насекомые уже не могут выбраться. Для лучшего результата стоит разместить несколько таких ловушек на кухне.

Нужно лишь налить яблочный уксус в стакан, накрыть его пищевой пленкой и закрепить резинкой. Сделайте несколько небольших отверстий зубочисткой, чтобы мушки смогли попасть внутрь.



Ловушка против плодовых мушек / Скриншот с сайта Good Housekeeping

Ловушка с бумажным конусом

Запах подгнивших фруктов можно использовать как приманку. Конус из бумаги работает как воронка: мушки легко попадают в банку, но не могут из нее выбраться.

Надо в банку налить немного уксуса и положить кусок перезрелого фрукта. Бумагу сверните в конус и вставьте в банку узким концом вниз.

Уксус и средство для мытья посуды

В сосуд с уксусом добавьте 3 капли средства для мытья посуды и оставьте емкость открытой. Когда мушки попадут внутрь, то утонут.

Ловушка с вином или пивом

Плодовых мушек привлекает запах вина. Можно в старую бутылку налить немного напитка, а когда дрозофилы залетят внутрь, то уже не смогут выбраться. Также подойдет для этого метода несвежее пиво, а для лучшего эффекта можно добавить несколько капель средства для мытья посуды.

Спрей со спиртом

Для этого метода надо налить медицинский спирт в бутылку с распылителем и опрыскать мушек, которых вы замечаете в доме. Однако нельзя спиртом попадать на фрукты, поскольку это ускорит их порчу и привлечет еще больше насекомых.

Real Simple пишет, что в магазинах можно найти ловушки с нетоксичной приманкой. Они эффективно останавливают размножение и могут уничтожить до 2000 насекомых за раз.

