Стиральный порошок имеет свойство активно поглощать влагу, пишет Prosto Way. Это можно даже заметить в быту: когда пачка порошка во влажном помещении, то он быстро забивается в комки и начинает затвердевать. Поэтому эта способность делает его полезным в борьбе с плохим запахом в обуви.

Как вывести плохой запах с помощью порошка?

Причина появления неприятного запаха обуви достаточно проста. Кроссовки или сапоги воняют из-за влаги внутри пары, где активно размножаются бактерии.

Поскольку порошок впитывает влагу, то соответственно помогает легко справиться с проблемой. А еще его преимущество в том, что он хорошо пахнет, поэтому действует не только как абсорбент, но и как дезодорант.

Для удобства насыпьте порошок в маленький марлевый мешочек, в старый носок или заверните в бумажную салфетку. Оставьте порошок в паре обуви на ночь, а утром только выньте. После применения порошка обувь становится суше, а неприятный запах исчезает. Также появляется легкий аромат свежести.



Стиральный порошок устраняет плохой запах из обуви / Фото Pinterest

Как еще можно вывести неприятный запах из обуви?

Для быстрой сушки обуви после дождя или когда она влажная, эксперты советуют использовать бумажные полотенца или газеты, пишет Better Homes&Gardens. Устранить неприятный запах помогут цитрусовые кожуры или спирт. Кожуры только надо положить в обувь на ночь, а спиртом достаточно сбрызнуть стельки.

Какие еще лайфхаки нужно знать?